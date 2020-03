L'animal a été accueilli par le refuge Sans Collier, basé à Perwez.



On vous l'expliquait il y a quelques jours: les refuges sont saturés et les mesures de confinement "empêchent" les adoptions. Une situation délicate qui entraîne, malheureusement, des abandons sans réelle raison d'autant qu'il n'est pas prouvé que les animaux soient porteurs du Coronavirus voire même conducteurs.En attendant, le refuge perwézien Sans Collier a été témoin d'une triste scène. Molly, une chienne, a été trouvée dans les bois avec un message d'abandon accroché à son collier., déplorent les responsables du refuge.C'est aussi pour éviter ce genre de scènes que les refuges se sont mobilisés pour interpeller le gouvernement et demander des mesures dérogatoires.