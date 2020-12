Même si elles se déroulent dans un contexte très particulier, les fêtes de fin d’année ne seront pas synonymes de chômage technique pour les traiteurs du pays ni pour tous les restaurateurs.

Lancé timidement lors du premier confinement, le système de ventes à emporter carbure désormais à plein régime.

On l’appelle "click and collect" dans la mesure où il suffit de passer commande sur le site de l’établissement et venir ensuite la chercher.

Parmi les restaurateurs qui ont franchi le pas, Thierry Vanholsbeek qui exploite le célèbre Momo la crevette en plein cœur de Waterloo.

(...)