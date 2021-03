On ne peut qu’admirer le courage et la combativité dont fait preuve Anne-Marie Gosse depuis vingt ans. Le 27 mars 2001, sa vie basculait, en même temps que celle de son mari, Pascal Antonneau. Ce jour-là, le couple de Nethen perdait son enfant, Nicolas, âgé alors de 14 ans, dans l’accident de Pécrot. Une date toujours aussi douloureuse et d’autant plus cette année, puisque ce sera la première fois qu’elle n’aura plus son mari à ses côtés.

Pascal Antonneau s’est éteint le 31 décembre dernier, à l’âge de 58 ans, à la suite d’une crise cardiaque. Anne-Marie en est convaincue : son mari s’est laissé mourir, emporté par la tristesse.