Après 18 ans d'attente, le permis pour l'exploitation d'une nouvelle sablière est arrivé.

Ce mardi, la société Renewi, en charge de l’exploitation de la sablière de Mont-Saint-Guibert, était en fête : le permis unique pour l’exploitation d’une nouvelle sablière vient de lui être délivré. Après 18 ans d’attente, les exploitants pourront enfin utiliser ce terrain de façon légale. L'extraction avait déjà commencé avec l'accord tacite de la commune.

« Je ne pouvais plus attendre de recevoir ce permis qui n’arrivait pas, explique Vincent Peetroons, responsable du site. J’allais devoir mettre des gens au chômage voire même arrêter l’exploitation car nous n’avions plus de sable. Il en allait de ma responsabilité auprès de nos clients et de nos actionnaires. »