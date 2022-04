Visé par un mandat d’arrêt international pour son implication dans une importante plantation de cannabis, un Albanais est décédé en Espagne.

Juillet 2019. La police perquisitionne une maison de Mont-Saint-Guibert et découvre 842 plants de cannabis qui poussent là depuis plusieurs mois. En contactant le propriétaire, on remonte au locataire qui a utilisé des papiers d’identité italiens pour conclure le bail. Ces papiers sont faux et sur base d’un numéro de GSM et d’une photo, les enquêteurs apprennent que ce locataire est en réalité Marin T., un Albanais connu sous divers alias et impliqué au niveau international dans divers trafics.

Lors de l’instruction du dossier, plusieurs avocats se sont présentés pour lui, mais il n’est jamais venu s’expliquer en personne à Nivelles.

(...)