C'est la dernière ligne droite, le dernier "prime" de The Voice Belgique avant les adieux de toute une équipe à une aventure qui dure depuis plusieurs mois. Qualifié pour la finale grâce aux votes du public la semaine passée, Alec Golard entend profiter un maximum de ces derniers moments de magie devant les caméras. "Je me sens bien, toujours un peu nerveux le matin du live mais je me dis que peu importe le résultat, je vais juste kiffer, vivre le moment à fond", explique le talent de BJ Scott.