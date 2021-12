Il y a un an, Stéphanie, une ancienne habitante de Mont-Saint-Guibert, a écopé par défaut de deux ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon. On lui reprochait d’avoir participé à une association active dans le trafic des stupéfiants. Il s’agit d’une de ces fameuses "centrales". Elles emploient des livreurs travaillant à la commission, qui prennent tous les risques en se rendant à toute heure chez les clients. Les donneurs d’ordre, eux, restent à l’abri en utilisant des pseudos et en tirant parti des systèmes de messagerie numérique pour éviter les écoutes et les repérages.

(...)