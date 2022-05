Mont-Saint-Guibert : il ne supporte la rupture et brûle quatre voitures, 40 mois de prison ferme Brabant wallon Belga Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Olivier D., un habitant de Genappe âgé de 38 ans, à 40 mois de prison ferme. L'homme était poursuivi pour avoir incendié quatre voitures, en 2020, pour se venger de son ancienne compagne qui avait rompu avec lui après dix ans de vie commune. Sahin C., un habitant de Mont-Saint-Guibert qui avait accompagné le prévenu principal lors des deux expéditions vengeresses, écope de deux ans de prison ferme. Les deux hommes avaient déjà d'importants antécédents judiciaires. © D.R.

Olivier D. n'a pas accepté la rupture intervenue en mai 2019, et ses problèmes d'addiction à l'alcool se sont aggravés. Il a menacé et harcelé son ex-compagne et dans la nuit du 4 au 5 janvier, la voiture de celle-ci, garée dans une rue de Mont-Saint-Guibert, a été incendiée. Les flammes ont détruit également un véhicule qui se trouvait à côté.

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2020, c'est la voiture d'une amie de la première victime, dont Olivier voulait également se venger parce qu'il pensait qu'elle manoeuvrait pour empêcher la reprise d'une relation, qui a été détruite par le feu. Avec, là également, un autre véhicule qui a été brûlé parce qu'il était garé à proximité immédiate.

À l'audience, Olivier D. était en aveu des faits et disait les regretter. Son ami Sahin C, lui, affirmait l'avoir accompagné mais sans être au courant des projets du premier prévenu. Le tribunal, dans le jugement rendu mardi, estime qu'il a bien participé aux infractions.

Pour fixer la hauteur de la peine, la justice a pris en compte la gravité des faits, leur répétition, les risques qu'ils ont fait courir aux services de secours, les antécédents judiciaires des prévenus qui sont tous deux en récidive, et le fait qu'ils n'ont pas respecté les conditions qui leur étaient imposées dans le cadre des mesures alternatives à la détention préventive