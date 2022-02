Le chantier touche à sa fin. Une fissure était apparue l’été dernier sur le talus du chemin de fer, à Mont-Saint-Guibert, ce qui a obligé Infrabel à intervenir. "Après la province de Liège, avec la vallée de la Vesdre, c’est Mont-Saint-Guibert qui a été le plus impacté par les intempéries de juillet 2021, explique Frédéric Sacré, porte-parole du gestionnaire des infrastructures ferroviaires. Les talus étaient stables depuis plus d’un siècle, jusqu’à ce qu’une fissure apparaisse et s’agrandisse. On pouvait même voir sous les rails… "

Du coup, la terre a été remplacée par de gros blocs de roche, nettement plus résistants à la pluie et aux orages. " Il fallait stabiliser trois zones d’une longueur cumulée de 350 mètres, explique de son côté Jérémy Linkens, ingénieur en ouvrage d’art pour Infrabel. Suite à un deuxième affaissement, la longueur totale de la zone à stabiliser est passée à 600 mètres, dans un rayon de deux kilomètres. "

