La recherche d’un logement en Brabant wallon n’est pas toujours évidente. Surtout lorsque l’on est une maman avec un seul revenu et des enfants à loger !

À 41 ans, Cindy, de Mont-Saint-Guibert, est désemparée. Maman de trois enfants (12, 9 et 8 ans), séparée du papa de ceux-ci depuis le mois de juillet dernier, elle est néanmoins, pour l’instant, contrainte de cohabiter avec son ex à défaut de trouver un nouveau logement pour l’héberger… Ce qui n’est vraiment pas facile. Son cri de détresse, c’est au système qu’elle l’adresse. "Quelle complexité pour moi qui suis sur la mutuelle ! Je suis à la recherche d’un logement avec deux chambres autour de 750 euros par mois, mais avec mes trois enfants, on me répond que ce serait trop petit pour la famille."

Malgré ses arguments, comme le fait que les enfants ne seront là qu’une semaine sur deux, rien n’y fait. "Cela ne m’amuse pas de me retrouver dans un appartement deux chambres, mais je n’ai pas le choix !"

Parfois, dès qu’elle indique être seule, c’est un refus automatique du propriétaire… "On m’a déjà dit, priorité aux couples. Je comprends les propriétaires qui cherchent une sécurité de revenu. Mais moi, comment je fais ?"

Cindy a fait appel au CPAS mais en vain, il n’existe pas de logement d’urgence dans la commune. "Je suis aussi inscrite aux logements sociaux mais je n’ai pas assez de points, ainsi qu’à l’AIS… L’autre souci est que, comme j’habite encore sous le même toit que le papa des enfants, je ne suis pas considérée comme un cas d’urgence. La seule option est la maison maternelle mais, si pour moi, je n’ai pas de souci à y aller, je refuse que mes enfants s’y retrouvent une nouvelle fois. On y a eu droit un mois et c’était l’horreur. À quatre dans une chambre avec parfois des personnes pas très sympas, je ne le souhaite plus même si, aujourd’hui, je galère ! Une amie est disposée à se porter garante mais rien n’y fait…"

