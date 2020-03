À ce stade, le contournement de Tubize n’est pas la priorité pour réduire le trafic.



ÀBraine-le-Château, les autorités communales ont tenu à rappeler leurs inquiétudes liées au futur quartier des Confluents de Clabecq, qui amènera quelque 6 000 habitants. De quoi pousser Jean-Paul Wahl, chef de groupe du MR au Parlement de Wallonie, à interpeller le Ministre de la Mobilité, Philippe Henry.

"J’ai effectivement été sollicité sur différentes problématiques liées à la traversée de leur village par la RN246 (chaussée entre Clabecq et Waterloo, NdlR) d’ouest en est, par la rue de Tubize notamment. Il ressort des études de mobilité que les nombreux développements sur Tubize et ceux en cours sur les zonings de Saintes pourraient avoir un impact important sur le transit dans la traversée de Braine-le-Château mais aussi d’Ittre."

Mais alors que pour les autorités locales, la solution est le contournement de Tubize, le ministre temporise. "La situation est à nuancer, car les projets sont planifiés à longue échéance et l’on ne peut donc pas tout à fait prédire que tous les développements se feront dans leur entièreté ni quels seront leurs impacts de mobilité exacts. Faute de liaison de qualité alternative au transit par la RN246 entre Tubize, Braine-le-Château et Ittre, il y a lieu de dissuader ce transit."

L’option retenue dans le cadre des études de mobilité correspond à deux projets du plan Infrastructures 2019-2024. "Le premier consiste en des carrefours à feux pour réaliser un contrôle d’accès et prioriser les bus, ce qui permettra de limiter et de contrôler l’augmentation du trafic. Le second projet consiste en un aménagement bus de l’entrée de Tubize jusqu’à Clabecq."

Comme ces aménagements font partie de recommandations de l’étude d’incidence du contournement de Tubize dont la demande de permis est en cours d’instruction, il est possible qu’ils fassent partie des impositions liées au permis. "Quoi qu’il en soit, ce sont des aménagements nécessaires et la demande de la Commune de Braine-le-Château de ce point de vue est légitime."

L’aménagement de la ligne 115 en RAVeL entre Braine-l’Alleud et Tubize ainsi que la priorisation des bus aux différents carrefours régulés par feux contribueront également au transfert modal.

Concernant la taxe kilométrique Viapass et en prévision de l’attrait de la RN246 vers le contournement nord de Tubize, celle-ci a été incluse dans le réseau structurant à partir du 1er janvier dernier. "Cela devrait dissuader un nombre important d’usagers émargeant à la redevance kilométrique."