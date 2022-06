Les travaux en cours sur la N25 entre Bousval et Promelles, en direction de Nivelles, sur environ six kilomètres, ont démarré le 2 mai et sont programmés jusqu’au 8 juillet. La circulation est réduite à une seule bande sur tout le tronçon et l’échangeur de Ways est condamné pendant ces travaux.

Ce vendredi, dix agriculteurs de la région ont manifesté sur le pont de l’échangeur de Ways : "La largeur de la bande disponible est réduite à 3,25 mètres alors que nos engins agricoles font un peu plus en largeur. Impossible donc d’emprunter cette bande", signale Yves Goies, agriculteur à Ways.