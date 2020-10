Le dernier conseil communal de Genappe, qui s’est tenu pour des raisons sanitaires dans la salle polyvalente, a commencé par une prestation de serment : Natacha Cracco remplace désormais Jérôme Leclercq, conseiller communal depuis pas mal d’années et connu pour son engagement associatif, notamment dans l’organisation du carnaval.

Il est récemment devenu directeur intérimaire pour les écoles d’Houtain-le-Val et de l’Espace 2000 et cette fonction est incompatible avec son mandat de conseiller communal. Jérôme Leclercq a donc démissionné et c’est la Waysienne, qui avait obtenu 310 voix sur la liste MR-CDH lors des élections de 2018, qui reprend son siège.

Lorsqu’elle a prêté serment dans les mains du bourgmestre Gérard Couronné, elle avait le soutien dans la salle d’un spectateur attentif : son fils Jules était venu avec elle et portait pour l’occasion l’écharpe bleue et jaune qu’il a reçue en tant que… membre du conseil communal des enfants.