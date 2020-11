Samedi soir, aux alentours de 20 h, le Proxy Delhaize situé à Sart-Messire-Guillaume (Court-Saint-Étienne) a été victime d’un violent braquage. "J’étais en train de nettoyer près des caisses quand j’ai entendu des cris dans mon dos. Je pensais que c’était un client qui n’était pas content", se souvient Nathan.

Mais d’un client mécontent, il s’est vite rendu compte qu’il s’agissait de quelque chose de bien plus important. "Je me suis retourné et j’ai vu trois personnes cagoulées et qui étaient armées d’un pistolet." Le magasin, pourtant situé dans un coin reculé et calme du Brabant wallon, était en effet victime d’un braquage.