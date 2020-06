Un Villersois muni d’une arme avait fait irruption au Colruyt de Nivelles en novembre 2019

Le 7 novembre dernier, alors que le magasin Colruyt de Nivelles était ouvert et qu’il y avait pas mal de clients présents, un homme s’est fait remettre de l’argent sous la menace d’une arme. Un employé a été mis en joue et rudoyé. Une caissière a fait un malaise et a dû être emmenée à l’hôpital une fois l’auteur parti. Comme son collègue, elle reste encore très perturbée par ce qu’elle a subi ce jour-là.

Le braqueur était arrivé au volant d’une Peugeot munie de plaques luxembourgeoises qu’il avait volées peu avant. Un véhicule repéré sur les lieux d’autres faits commis en Brabant wallon et en Hainaut. Les habits et la manière de procéder du braqueur ont également permis aux enquêteurs de faire le lien avec d’autres vols à main armée.

Ils ont assez rapidement remonté la piste et sont arrivés chez Johnny G., un habitant de Villers-la-Ville âgé de 45 ans. En aveu pour les faits du Colruyt de Nivelles, l’homme n’est pas vraiment un inconnu de la justice aclote. En 2001, il avait écopé de neuf ans de réclusion infligés par la cour d’assises, suite à un arrachage de sac qui avait tourné au drame à Nivelles.

L’homme contestait par contre la plupart des autres faits que le parquet le soupçonnait d’avoir commis en dix-sept jours à l’automne dernier. En vain, sauf pour le braquage d’une station-service à Gosselies. Il est reconnu coupable d’avoir volé dans une librairie de Rebecq, une station-service à Corbais, une épicerie à Jumet…

Il écope dès lors de neuf ans de prison ferme, d’une amende de 3.200 euros et sa voiture est confisquée.