Neuf ans de prison pour un habitant de Walhain qui a abusé de plusieurs de ses filles Brabant wallon Belga Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi un habitant de Walhain né en 1978 à une peine de neuf ans de prison ferme suivie de cinq ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines. L'intéressé est aussi privé de ses droits civils et politiques durant dix ans. L'arrestation immédiate du prévenu, demandée par le ministère public dans la foulée du prononcé du jugement a été ordonnée. L'homme était poursuivi pour des faits de viol et d'attentat à la pudeur sur plusieurs de ses filles, issues de différentes unions et qui ne se connaissaient pas entre elles. © Shutterstock

En mai 2017, la mère de la dernière fille du prévenu avait déposé plainte après que la fillette, âgée de six ans, lui ait révélé que son père l'avait violée alors qu'il devait l'héberger pour le week-end. La victime a été entendue par les enquêteurs lors d'une audition vidéofilmée, et son récit a été jugé crédible par les experts. Il est apparu lors de cette enquête qu'en 2003, le Walhinois avait déjà été entendu pour des faits semblables.



A l'époque, deux autres de ses filles, que ne connaissaient pas du tout la dernière victime en date, avaient révélé à leur mère qu'alors qu'il les hébergeait à son domicile, leur père s'était rendu coupable de faits d'attentats à la pudeur envers elles, et de viol envers la plus âgée, qui était alors en troisième primaire. Le prévenu avait nié et le dossier, faute d'éléments vraiment déterminants, avait finalement été classé sans suite.



A l'audience, en novembre dernier, le ministère public avait regretté ce classement sans suite et fait des rapprochements entre le contenu du récit d'abus d'une des filles du prévenu en 2003, et celui de sa demi-soeur pratiquement 14 ans plus tard. Une peine de douze ans d'emprisonnement avait dès lors été réquise, la substitut estimant que l'ensemble des préventions étaient établies.



Dans le jugement rendu jeudi, le tribunal écarte les dénégations du prévenu -il évoquait un complot et clamait sa totale innocence- et parle de son opportunisme, de recours aux menaces, à la violence et à la manipulation dont il a usé pour abuser ses propres filles. La justice estime qu'une peine de neuf ans d'emprisonnement ferme se justifie, et qu'elle doit être suivie de cinq ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines afin de sauvegarder la sécurité publique.