Il y plusieurs semaines déjà que la situation à Nos Nos Tayons, le home de 120 lits géré par le CPAS de Nivelles, est problématique. Suite à l’hospitalisation d’un résident pour une autre cause, il avait été découvert que le variant indien du coronavirus était entré dans l’institution. Plusieurs testings généralisés ont été mis en place et ont mis en évidence une forte contamination.

Le week-end dernier, les derniers résultats avaient montré que 55 résidents au total étaient touchés: près de la moitié, donc, et le personnel n’était pas non plus épargné. Il y avait un point positif: on sait que le vaccin n’est pas une garantie de n’être pas touché par la maladie mais qu’il évite les formes graves et jusqu’à la semaine dernière, c’était ce que prouvait la situation au sein du home nivellois. En effet, 98% des pensionnaires avaient été vaccinés en janvier et la plupart étaient asymptomatiques. Certains avaient ressentis de légers symptômes mais a priori sans gravité.

Malheureusement, ce n’est plus vraiment d’actualité. Ce dimanche, la présidente du CPAS aclot, Colette Delmotte, a confirmé le décès de neufs résidents en quelques jours. Certains avaient été hospitalisés, d’autres sont décédés au sein du home. Touts ont vu leur état de santé se dégrader rapidement.

