Pour la 9e édition de Viva for Life, le cube de verre a été installé sur la Grand-Place de Tournai avec pour objectif de conscientiser à la pauvreté infantile et collecter un maximum de dons. Plus de 7,5 millions ont été récoltés. Cette somme permettra de financer des associations qui viennent en aide à des enfants et à leur famille qui vivent sous le seuil de pauvreté, annonce la RTBF qui organise l’opération Viva for Life. 166 projets seront financés cette année. Neuf projets retenus sont basés en Brabant wallon. La RTBF n’a pas communiqué les sommes allouées par projet, précisant toutefois que les neuf associations du Brabant wallon sont financées pour un montant total de 430 000 euros.