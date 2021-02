Nivelinvest a annoncé mercredi une série de changements majeurs, notamment en ce qui concerne son nom: la société qui soutient depuis trente ans les entreprises du Brabant wallon devient Invest.BW. A la mi-avril, l'administrateur-délégué ad interim Pierre Mottet fera place à un nouveau directeur général: Xavier Bocquet, qui a géré une entrepris et fait carrière dans le secteur bancaire. Invest.BW annonce une stratégie misant sur le digital, les technologies médicales et l'économie de la transition. L'invest brabançon wallon compte aussi étoffer son équipe et ouvrir son capital pour augmenter ses moyens d'action. Un nouveau site internet (investbw.be) a été mis en ligne mecredi. Invest.BW continuera à jouer son rôle généraliste de soutien aux PME du Brabant wallon mais après analyse de ce qui fait le dynamisme de l'économie dans la Jeune Province, il a repensé ses priorités et compte se montrer plus proactif auprès des entreprises qui sont actives dans trois domaines : l'entrepreneuriat digital, les applications médicales et l'économie de la transition.

Ayant adopté la nouvelle devise "Invest.BW, c'est l'investissement entreprenant", l'invest compte renforcer ses liens avec les entreprises mais aussi d'autres acteurs du Brabant wallon comme la Province et l'UCLouvain, et avec d'autres invests. Il s'est fixé le but, pour le futur, de doubler le nombre d'entreprises pour lesquelles il intervient. Ce qui passera par un renforcement des équipes et une ouverture du capital avec l'espoir d'impliquer davantage d'investisseurs brabançons wallons.

En trente ans, Invest.BW est intervenu auprès d'environ 300 sociétés, principalement pour renforcer leurs fonds propres. Environ 200 millions d'euros ont été apportés pour participer à des programmes d'investissements de PME pour un total évalué à un milliard d'euros. Nivelinvest a ainsi soutenu des succès comme IBW, Telemis, Cluepoints ou encore Medi-market. Actuellement, le portefeuille de l'invest compte 100 sociétés, représentant 3.000 emplois.

"Notre bilan solide nous permet de soutenir les entreprises mêmes dans les périodes difficiles que nous traversons actuellement. Le choix de nos interventions nous a permis de multiplier par dix nos fonds propres", indique Corinne Estievenart, directrice générale adjointe d'Invest.BW.