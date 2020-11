Lors du vote du budget communal 2021, cette semaine à Nivelles, un montant de 1,289 million d’euros a été approuvé pour doter la Régie communale autonome des sports (RCA). Un peu plus que prévu initialement dans le plan d’entreprise, mais l’année 2020 a été compliquée, sachant que 40 % des recettes de la RCA vient des recettes de location des infrastructures par les clubs, des stages ainsi que des entrées à la piscine. Autant d’activités qui, en raison de la situation sanitaire depuis le printemps dernier, ont été mises à mal.

"Nous sommes soutenus par la Ville, et on espère que tout pourra reprendre au plus vite, confirme Germain Dalne, un des vice-présidents de la RCA. Nous essayons de réduire nos dépenses et ce qui est intéressant à noter, c’est que les clubs ne souffriront pas de la situation puisque l’aide octroyée par la Ville a été doublée, passant de 50 000 à 100 000 euros."

En ce qui concerne les investissements prévus dans les infrastructures sportives dans le budget 2021 de la RCA, qui a été approuvé mercredi soir par l’ensemble des membres du conseil d’administration, un montant de 750 000 euros est prévu.

Parmi les principaux crédits, 145 000 euros sont réservés pour le remplacement des modules de la partie "cafétéria" du club de football sur le site de la pharmacie militaire, et pour l’évacuation des anciens.

En vue de la désignation d’un auteur de projet qui se penchera sur l’état de la piste d’athlétisme au stade de la Dodaine, 100 000 euros sont réservés. " Le litige concernant cette piste n’est pas terminé et on n’en connaît donc pas le résultat, précise Germain Dalne. Mais on se rend bien compte que tôt ou tard, il faudra du neuf, d’où cette étude… "

La même somme est prévue pour une étude consacrée à la future salle des sports du Val de Thines. Celle-ci prendra place à côté de la nouvelle école communale envisagée sur le site. Par ailleurs, des rénovations pour la salle omnisports actuelle sont programmées pour 90 000 euros.