En ce début d’année, le bourgmestre Pierre Huart, a communiqué quelques données concernant la population de Nivelles. On peut notamment y lire que la cité des Aclots comptait 28 895 habitants en 2019 et au 31 décembre 2020, on était à 29 067 Nivellois. Soit 172 de plus en un an, donc une augmentation de 0,6 % seulement.