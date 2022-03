Cap Innove existe depuis 40 ans et son utilité ne s’est jamais démentie: 3500 entreprises ont bénéficié de son soutien et ce n’est pas fini. Avec la rénovation des bâtiments existants et leur extension, l’ASBL compte désormais 3500m de bureaux et ateliers. Un formidable espace de création et de test destiné aux jeunes entrepreneurs et PME. "Ce genre d’espace met en évidence les vertus de l’intelligence collective, explique le député wallon Nicolas Janssen, président du conseil d’administration de Cap Innove . Le travail en réseau et la coopération entre entrepreneurs y sont des piliers de la réussite."