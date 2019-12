La bonne nouvelle est enfin tombée pour la famille de cette jeune fille de 14 ans!

C'est un peu avant 22 heures que la famille de la Nivelloise Clara Delobbe, disparue ce vendredi 13 décembre vers 23 heures, a été prévenue que la jeune fille avait été retrouvée.

"Clara est saine et sauve! Nous n'avons pas beaucoup plus d'informations, explique sa tante, mais elle a été reprise par la police en gare de Wavre ce lundi et ramenée au centre où elle séjourne! Une jeune fille a repéré Clara là, en fin d'après-midi, et a avisé la police."

C'est un énorme soulagement pour la famille,