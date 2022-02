Plus d’une centaine de Nivellois ont répondu dimanche à l’appel des Amis du Parc des Récollets et de l’association Europa Nostra Belgium.

Plus d’une centaine de Nivellois se sont mobilisés dimanche matin, répondant à l’appel lancé par les Amis du parc des Récollets et l’association Europa Nostra Belgium. Le mot d’ordre était de venir avec un parapluie et de le déplier sur place, pour marquer un double symbole : celui de la contestation envers les autorités, et un signe de protection pour le bâtiment séculaire. Sur place, au nom du comité qui se bat contre l’avant-projet - aucune demande de permis d’urbanisme n’a encore été déposée à ce stade - de réaffectation en logements élaboré par le promoteur Lixon, Charlie Huygen a remercié les participants en soulignant leur nombre.