Relayant une information donnée par Infrabel - qui gère l’infrastructure de la SNCB et se charge notamment des travaux à effectuer dans le cadre de l’arrivée du RER -, la Ville de Nivelles a annoncé mardi qu’un nouveau chantier va être entamé du côté de la gare aclote. Il s’agit d’allonger, en direction de Bruxelles, les quais des voies 3 et 4, c’est-à-dire les quais "historiques" pour les aligner sur les deux nouveaux quais mis en service récemment le long du "bâtiment voyageurs" qui entrera en service prochainement.

Ces travaux sont prévus à partir de la semaine prochaine et si le planning est respecté, ils seront terminés pour le 4 juin. Sur son site internet, Infrabel précise qu’il s’agira notamment de travaux réalisés la nuit en semaine. Ce qui pourrait amener des nuisances pour certains riverains directs, avec des bruits, des vibrations et l’utilisation d’un éclairage artificiel.

Pour la bonne cause puisque les travaux de mise à quatre voies afin d’accueillir le RER dans quelques années, permettent déjà d’augmenter l’offre de trains pour les Aclots.

En effet, ce mardi également, la SNCB a indiqué qu’il y aurait davantage de trains le week-end, à Nivelles ainsi qu’à Lillois. Dès la fin de ces vacances de Pâques, un train supplémentaire circulera toutes les heures, le samedi et le dimanche, vers le quartier européen à Bruxelles.

"Cette nouvelle liaison est rendue possible grâce aux travaux RER à Nivelles, confirme la porte-parole de la SNCB, Marianne Hiernaux. Il s’agit de la prolongation du train S19 dont le terminus se faisait avant les vacances de printemps à Braine-l’Alleud. Prolongé jusqu’à Lillois et Nivelles, ce nouveau train sera disponible le week-end et les jours fériés, dont le 18 avril. Il desservira les gares de Nivelles, Lillois, Braine-l’Alleud, Waterloo, Linkebeek, Saint-Job, Vivier d’Oie, Boondael, Etterbeek, Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-Schuman, Bordet, Brussels Airport - Zaventem et Louvain."

Il y a quelques semaines, la SNCB avait également annoncé une offre de trains renforcée vers Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Schuman mais cette fois en semaine, et celle-ci est déjà effective. Ce qui fait que depuis Nivelles, d’après la SNCB qui invite les voyageurs à utiliser son planificateur depuis l’application ou le site, ceux-ci bénéficient du lundi au vendredi d’un train vers Bruxelles toutes les dix minutes.

Vincent Fifi