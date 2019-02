En correctionnelle après un accident volontaire en sortant du drive-in du Quick.

Bien qu’elles se connaissent depuis des années, les relations ne sont pas au beau fixe entre une Nivelloise et une jeune habitante d’Enghien: l’une a été la maitresse du compagnon de l’autre et visiblement, ça ne passe pas…

Le 1er avril 2017, la Nivelloise faisait la file à bord de sa Smart au drive-in du Quick et, juste derrière, sa rivale patientait à bord d’une Ranch Rover louée pour aider une amie à déménager. Il semble qu’il y ait eu quelques gestes de provocation puis à la sortie, la Ranch Rover a pris un sens unique sur le parking pour couper la route de la Smart.

Le 4X4 s’est arrêté puis a avancé, emboutissant la portière du petit véhicule. La Nivelloise énervée est sortie et a tenté de discuter quelques secondes, mais le véhicule de deux tonnes s’est avancé sur elle cette fois. La Ranch Rover s’est arrêtée à quelques centimètres et la piétonne a frappé sur le capot du 4X4 pour que cesse ces manoeuvres d’intimidation.

La conductrice a alors braqué pour passer et a coincé la Nivelloise entre sa Range Rover et un véhicule en stationnement ! La victime a été blessée et garde un traumatisme important. Entendue par la police, sa rivale a affirmé… qu’elle ne l’avait pas vue et que c’était involontairement qu’elle s’était avancée avec la Range Rover, n’ayant pas l’habitude des boites automatiques…

Cette version, maintenue devant le tribunal correctionnel, devait mener à l’acquittement selon l’avocat de la défense. Mais le jugement rendu lundi matin estime que la version de la prévenue n’est pas crédible. Les images de vidéosurveillance montrent bien qu’elle s’est avancée par trois fois avant de freiner, comme pour menacer la victime.

Le tribunal souligne la violence du comportement de la jeune femme, et son absence de remords. Pas question, dès lors, d’octroyer une suspension du prononcé qui aurait pour effet de banaliser son comportement. Une peine de travail de 100 heures lui est infligée. Et elle a plutôt intérêt à la prester: en cas d’inexécution, une peine de 10 mois de prison ferme s’appliquera automatiquement.