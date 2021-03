La Ville de Nivelles, depuis des années, organise des manifestations le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. En 2019, grâce à une initiative des Femmes prévoyantes socialistes en partenariat avec d’autres associations, la Ville, le Centre et le Ciné 4 ont imaginé un festival du film sur ce thème. Festiv’Elles était né et en 2020, il a connu un joli succès.

Le concept était pensé pour prendre de l’ampleur, en étoffant sa programmation et en profitant des deux nouvelles salles de cinéma désormais ouvertes dans le centre-ville. Mais la pandémie a contrarié le projet. Pas question, à ce stade, de remplir le Ciné 4… Du côté des organisateurs, pas question non plus d’abandonner, d’autant que de nouvelles associations ont rejoint la dynamique mise en place.

Alors lundi, Festiv’Elles se réinvente en proposant une séance de cinéma virtuelle, à réserver sur la plate-forme française La 25e heure (www.25eheure.com). Le documentaire belge "Mon nom est clitoris" sera diffusé lundi à 20 h - attention, même en ligne, la séance démarre à l’heure annoncée ! - et sera précédé du court-métrage Babines. L’achat des tickets - 5 euros par écran - et le visionnage des deux films se feront à partir du site de la 25e heure. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.cine4.be.

Festiv’Elles a également créé un nouveau logo et les partenaires ont collaboré pour l’édition d’une brochure destinée aux femmes et aux jeunes filles nivelloises. On y trouve des informations sur les différents lieux et associations qui peuvent les aider en cas de besoin.