Nous avons évoqué il y a quelques jours dans ces colonnes les soucis de chauffage qui tardent à se régler au Waux-Hall et ont engendré l’annulation de certaines activités. Mais juste de l’autre côté de la route, au sein même de l’hôtel de ville, ce n’est pas non plus le confort maximal : depuis le mois de septembre, l’échevine en charge de la jeunesse et de l’enseignement, Isabelle Bourlez (Ecolo), se retrouve sans bureau.

Depuis des mois, elle est donc contrainte de "squatter" régulièrement le (petit) local de son collègue Grégory Leclercq, l’échevin de la Culture. Mais la plupart du temps, elle travaille chez elle, après être venue chercher les dossiers à l’hôtel de ville. En cause, des problèmes d’infiltration d’eau dans les murs, qui ont favorisé le développement de moisissures et rendu son bureau inutilisable.

