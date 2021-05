L’ASBL CAP Innove, installée dans le zoning de Nivelles Sud, aide depuis plus de 30 ans les entrepreneurs du Brabant wallon à se développer. Dans ce cadre, en 2019, elle a lancé l’incubateur ID2Move, qui est spécialisé dans les systèmes autonomes et en particulier les technologies tournant autour de l’usage des drones. L’incubateur est un écosystème réunissant aussi bien les start-up que les universités, les PME ou encore de grandes entreprises intéressées par ces évolutions.

De quoi intéresser la ministre fédérale des Télécommunications, Petra De Sutter, qui est venue visiter les installations de CAP Innove cette semaine. Elle a ainsi pu rencontrer les différents acteurs et vu les zones de test, ou encore les ateliers de prototypage avec tous les équipements de haute technologie permettant de préparer le futur.

L’occasion pour les responsables de rappeler le besoin de meilleure connectivité pour ce type de projets, avec des liaisons rapides, stables et sécurisées. Les systèmes autonomes sur lesquels on planche dans les locaux d’ID2Move permettent par exemple d’améliorer la logistique grâce à une communication fluide entre les objets connectés.

Il y a aussi l’échange de données entre les objets au sol et ceux qui volent, pour renforcer la sécurité et affiner la géolocalisation. On a également parlé maintenance prédictive lors de cette visite ministérielle à Nivelles, les objets connectés pouvant signaler au personnel de maintenance où ils doivent intervenir. Autre exemple concret, la transmission d’images vidéo HD lors de grands événements, ou dans des dispositifs de surveillance.

" Dans le cadre des projets que nous incubons et accompagnons, il apparaît évident que la technologie qui pilote les systèmes autonomes du futur est plus que demandeuse d’un réseau stable, fiable et performant, indique Guy Bouckaert, le directeur de CAP Innove. Et c’est exactement ce que la 5G nous promet. Il est donc plus que normal que nous puissions sur notre site démontrer les performances qu’une telle évolution apporte, et rassurer la population sur les bienfaits que cela pourrait engendrer. "

Un plaidoyer pour le potentiel de la 5G qu’a également appuyé la fédération Agoria, qui veut mieux informer sur cette technologie et en faire un levier de croissance.