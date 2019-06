La foire agricole de Pentecôte bat son plein, et elle est organisée cette année sur le thème des produits locaux et des circuits courts.





La Province organise également sur place un petit marché de producteurs qui disposent d’un label made in BW et des dégustations de produits sont organisées à plusieurs endroits en ville. L’occasion de faire une balade agréable et depuis ce matin, les enfants sont à la fête parmi les animaux de la ferme.





Pour les agriculteurs que la manifestation met à l’honneur, la période n’est pas des plus réjouissantes avec le manque de renouvellement des générations, la disparition progressive des fermes en Wallonie et les incertitudes liées à la conjoncture internationale.





Le fossé qui se creuse entre la population néorurale et les agriculteurs n’arrange rien en Brabant wallon: la foire de Pentecôte de Nivelles se veut aussi une occasion de rencontre et de dialogue pour une meilleure connaissance du monde agricole. N’hésitez pas à entamer le dialogue: passionnés par leur métier, les fermiers ne demandent qu’à expliquer leur réalité et à combattre les idées reçues sur leur activité.