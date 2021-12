À plusieurs reprises, depuis 2019, le futur du Focsal, le petit café jouxtant le Foyer du Waux-Hall et qui est intégré au bâtiment, a été évoqué au conseil communal. Il y a deux ans, la concession courant depuis 1983 avec la société inBev arrivait à échéance et l’opposition voulait savoir dans quelles conditions le gérant pourrait continuer à exploiter les lieux. C’est que l’établissement, un temps camp de base pour certaines sociétés de gilles et pour un club de supporters des Diables rouges, jouait un rôle dans l’animation et la vie associative aclotes.

(...)