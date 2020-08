D’accord, la braderie de septembre et une bonne partie des événements publics festifs, commerciaux ou culturel de cet été en terre aclote ont été annulés. Et en plus, ce samedi, c’est un jour férié puisqu’on sera le 15 août. Une partie des habitants de Nivelles et des environs se posaient visiblement des questions sur l’organisation du marché hebdomadaire et la Ville vient d’y répondre par un communiqué: oui, il aura bien lieu ce samedi.

Les autorités locales en profitent pour rappeler les mesures prises pour que malgré le contexte sanitaire, ce marché très prisé le samedi matin se déroule sans risque. Aucun accès à la Grand-Place n’est fermé mais une signalisation sera en place pour imposer un sens giratoire. Le port du masque est obligatoire dans tout le centre-ville et dans les zones où des panneaux le précisent, et les distances de sécurité doivent être respectées.

« Venez seul autant que possible, limitez le temps sur le marché au strict nécessaire et pour éviter de toucher les produits, demandez aux maraichers », conseille le site internet de la ville de Nivelles (www.nivelles.be) qui publie également un plan permettant de visualiser le sens de circulation imaginé pour faire le tour de toutes les échoppes.