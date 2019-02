Le restaurant, qui sert aussi de lieu de formation pour les jeunes adultes déficients mentaux, va pouvoir poursuivre ses activités.





Fondé en 1982, le Petit Chemin est un espace de restauration pas comme les autres : au 23B du boulevard des Archers, les prix sont plus que démocratiques mais il s’agit aussi d’un lieu de formation professionnelle pour les jeunes adultes déficients mentaux légers à modérés.

L’équipe les intègre au travail du restaurant à tous les stades, afin qu’ils acquièrent des connaissances professionnelles et s’insèrent dans la société. D’une pierre deux coups ? Non, trois : le CPAS de Nivelles et Lions Club local financent également des repas qui sont servis sur place aux plus démunis de la cité des Aclots, ce qui permet de soutenir l’activité tout en aidant ceux qui sont dans le besoin.

Un modèle qui fonctionne depuis près de 40 ans et qui a reçu une visite prestigieuse, hier en fin d’après-midi. L’Islandaise Gudrun Yngvadottir, présidente du Lions Club international, est passée au Petit Chemin où elle a rencontré l’équipe et apprécié le travail réalisé. Et pour cause : l’an dernier, à la suite de la remise d’un dossier solidement établi, le Petit Chemin, qui est soutenu depuis très longtemps par le Lions Club de Nivelles, a été retenu comme projet à financer par le service-club au niveau international.

C’est qu’il fallait entièrement renouveler la cuisine pour la remettre aux normes et faire face au développement des activités, remplacer certains équipements, acquérir une chambre froide… Le Lions Club de Nivelles était prêt, une nouvelle fois, à soutenir cette pépite de solidarité en terre aclote en apportant 30 000 euros. Le Lions International y a ajouté… 82 000 dollars et la cuisine est à présent opérationnelle, comme a pu s’en rendre compte la présidente internationale hier lors de son passage.