Europa Nostra a fait inscrire l’ancien couvent des Récollets sur une liste de douze sites patrimoniaux les plus menacés d’Europe.

Un nouveau front s’ouvre dans la guerre que mènent l’association Europa Nostra et les Amis du parc des Récollets contre le promoteur Lixon et les décisions de la Région wallonne. On sait que le promoteur avait racheté à la Ville en 2017 une partie de l’ancien couvent des Récollets, bâtiment historique marquant l’entrée dans le centre-ville de Nivelles, et que le but est d’y aménager des logements. La saga dure depuis des années, et les plans définitifs n’ont pas encore été présentés mais les opposants locaux, il y a un peu plus d’un an, ont alerté l’association Europa Nostra afin d’être soutenus dans leur combat contre le projet du promoteur.

(...)