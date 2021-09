Nivelles Logistics : "On était des héros pendant le Covid et voilà le merci qu'on a !" Brabant wallon Vanbellingen Gérald © G.VBG

Si les travailleurs de Nivelles Logistics restent globalement calmes pour le moment, la colère gronde dans leurs rangs. Ils pointent les mensonges de la direction, le sabotage de l'entreprise et crient leur désespoir devant ce bain de sang social annoncé...



S’ils sont globalement restés très calmes malgré la situation, la colère et la haine commencent à gronder au sein des travailleurs de Nivelles Logistics. Où l’annonce de la délocalisation prochaine en Flandre et donc la mise en péril de 549 emplois passent très très mal. "Je suis parti de zéro ici, pour devenir cadre 22 ans plus tard , témoigne un travailleur anonyme. Je suis père de famille, j’ai des enfants, une maison achetée à crédit et du jour au lendemain, on nous jette à la porte comme des merdes. Et pourtant, malgré tout ce que la direction annonce, on a travaillé comme des fous pendant la crise du Covid, sans compter les heures supp, même le dimanche. Le tout avec 55% du personnel présent et malgré ça, on a assuré TOUTES les commandes de Carrefour. Ils nous ont alors considéré comme des héros et maintenant, voilà le merci qu’on a : ils délocalisent en Flandre ! C’est honteux, inhumain. La direction se comporte comme des nazis. Pour eux, on n’est qu’un fichier Excell avec des numéros et là ils nous effacent tous d’un coup."



(...)