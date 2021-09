« On a investi, on a tenté d’augmenter les volumes, on a fait des changements de processus parce que le site connait des problèmes depuis de longues années, affirme-t-il. Mais les pertes sont récurrentes: elles s’élevaient à 1 million d’euros en 2018, à 3 millions d’euros en 2019, puis à 3,7 millions d’euros en 2020. Aucune entreprise ne peut continuer comme cela. »