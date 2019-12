Un grand club aux petites infrastructures, Noël Levêque (RCABW) attend un geste !

Fin de semaine dernière, le ministre Jean-Luc Crucke dégageait des fonds pour une série de subsides sportifs, don 744 000 euros pour le Brabant wallon.

De son côté, Noël Levêque, président du RCABW, est resté sur sa faim… Pas de cadeau d’anniversaire en ce 15 décembre pour ce dévoué à son club d’athlétisme, le premier en Wallonie, tant pas la qualité que la quantité, qui attend depuis des lustres une réelle salle où s’entraîner, sans oublier que la piste est en piteux état : des bosses, des fosses, un éclairage qui laisse de trop nombreuses zones d’ombre… De quoi faire réagir le Nivellois.

"Là, ma réaction quand je vois autant de millions distribués, et je ne suis pas jaloux des autres projets qui ont eux aussi des besoins, sachant qu’on a plus de 1000 affiliés, c’est anormal !"

Ce que le RCABW souhaite ? "On ne veut pas d’une salle avec un anneau, mais d’une grande salle où on peut avoir six couloirs de 60 mètres, un sautoir en longueur, un en hauteur, un sautoir pour la perche, avec un bac à sable inclus, un lancer de poids, c’est vital pour la suite du club. Les plans ont été remis à la Ville… Mais on attend. Ce genre de salles existent, mais pas chez le club le plus important de Wallonie…"

Pour la piste, l’heure est grave. "Elle date d’il y a trois ans mais le travail a été très mal fait. On ne distingue même plus le lignage sur le synthétique à de nombreux endroits. Des athlètes s’y blessent à l’entraînement. La Ville est en procès avec Allard Sport mais cette dernière rejette la responsabilité sur le sous-traitant polonais qui serait en faillite… Les réparations doivent être réalisées pour le 1er mars. On craint le pire !"

Mars synonyme aussi de ré-homologation de la piste par une commission. "Quelle sera la décision… On craint le pire pour nos meetings 2020. Les athlètes parlent entre eux, ils connaissent son état actuel. Ils risquent de bouder notre meeting international !"

Les relations avec la RCA qui gère les sports à Nivelles ne sont pas simples non plus. "C’est encore plus compliqué qu’avec la maison des sports. J’ai un caractère fort, je le reconnais. Je suis déterminé, je vois mon club en péril qui paie la note et risque de pâtir de cette absence d’infrastructures de qualité. Je cède d’ailleurs ma place pour défendre notre cause à Caroline Soupart, tout aussi déterminée mais… plus diplomate !"