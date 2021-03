Un des objectifs de la majorité actuelle à Nivelles est de développer les espaces verts en ville. Récemment, une dizaine d’arbres ont été plantés dans le quartier du Petit Baulers et un vaste plan est en cours d’élaboration à l’échelle du territoire communal. Ainsi, la Ville est en discussion avec le SPW pour ajouter des plantations le long des routes et les membres du Plan communal de développement de la nature (PCDN) ont identifié plusieurs endroits où il serait intéressant de développer la biodiversité.

La première réalisation d’ampleur s’est concrétisée le week-end dernier dans le quartier de la Relevée. Après contact avec le PCDN, les habitants du quartier ont planté, le long du petit chemin de terre qui relie l’allée de la Relevée au parc de la Dodaine, un peu plus de 200 arbres et arbustes.

Cet été, la balade devrait valoir le détour puisqu’ils ont notamment mis diverses sortes de groseilliers. Vont également pousser sur place des érables champêtre, des cornouillers, des troènes, des charmes…

" Je suis propriétaire dans le clos et je trouve que c’est une excellente idée ", salue Joëlle, une riveraine croisée sur place vendredi. "C’est intéressant que le quartier reste vert, et je trouve bien que la commune montre l’exemple. Beaucoup de gens ont participé, et c’est une initiative qui bénéficiera aussi aux jeunes générations."

Outre l’objectif de biodiversité, l’échevin Pascal Rigot confirme que le projet permet aussi, en cette période de pandémie, de mobiliser les habitants et donc d’améliorer la cohésion dans le quartier. Il y aura donc des suites à l’initiative dans d’autres endroits résidentiels, notamment dans le quartier du Vert Chemin.