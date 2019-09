Depuis ce vendredi et jusqu’au 14 octobre, Nivelles est en fête. Comme chaque année à pareille période, la foire d’automne a pris ses quartiers au pied de la collégiale Sainte-Gertrude.

Mais en ce week-end d’ouverture, ce sont surtout le marché médiéval et le Tour Sainte-Gertrude qui attirent le public. Le thème retenu cette année pour les fêtes médiévales est "La Femme au Moyen-Âge". La condition féminine se dévoile au Moyen Âge dans toute la diversité de ses âges et de ses conditions sociales, depuis la petite fille jusqu’à la veuve en mettant l’accent sur sa place dans la famille, ses rapports au sein du couple, la sexualité et le rôle primordial de la maternité. Ce sont des femmes actives, travaillant aussi bien à la ville qu’à la campagne, des femmes d’argent et de pouvoir, des intellectuelles et des religieuses, mais aussi des exclues et des marginales qui se présentent lors de ce parcours didactique dans le cloître de la collégiale. Parmi les compagnies médiévales invitées, on citera Fer de Lance, Artisans et Histoire et Les Couloirs du Temps Champenois (Reims).

Cette plongée dans le Moyen Âge ne serait pas complète s’il n’y avait pas la 743e édition du

Tour Sainte-Gertrude, ce véritable moment de partage entre les Nivellois et les citoyens des villes environnantes et de bien au-delà, qui attire chaque année des milliers de personnes.

Tout commence le samedi à 18h30 avec la mise à char de la châsse pour se poursuivre le dimanche au petit matin avec la messe des pèlerins dès 6h et le départ de la procession à 6h45, celle-ci s’achevant par la rentrée solennelle à 15h30. Comme au XIVe siècle, c’est le chapitre et le pouvoir urbain qui organisent l’événement en un mélange du folklore et du religieux. Pour rappeler cette requête ancestrale, le matin même du jour du Tour, le doyen remet symboliquement la châsse à la garde du bourgmestre qui s’engage à la protéger. En fin d’après-midi, le bourgmestre remet le trésor jusqu’à l’année suivante.

On le sait, nombreux sont les Nivellois attachés à leur collégiale et à ce folklore. Durement touché lors de bombardements en 1940, l’imposant édifice roman fut reconstruit mais son trésor fut à jamais perdu. Pourtant, les généreux mécènes et les bonnes volontés s’unirent et depuis 1982, une châsse contemporaine que l’on doit à l’artiste Félix Roulin recueille les reliques de la sainte née à Landen en 626 restées intactes après l’incendie. Fin des années 90, ce fut un reliquaire dédié à la sainte qu’il fut décidé de refaire, grâce au don d’une paroissienne. Des projets furent soumis à l’avis informel des Nivellois et le dinandier-ciseleur Marcel Nulens se chargea de créer une pièce résolument moderne. Cette année, les participants au Tour et les visiteurs découvriront aussi sur le parcours la chapelle Sainte-Barbe complètement rénovée, à hauteur du n°96 de la chaussée de Mons.

Quant à la rentrée solennelle, quelque 200 figurants costumés y participent. Le char et la châsse de Sainte-Gertrude clôturent la procession. Au terme de la rentrée, les autorités communales rendent la châsse aux autorités ecclésiastique et le Te Deum clôture la journée.