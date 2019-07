Roger Thévenin, soldat français du 43e régiment d’infanterie, est décédé. L’information a été confirmée vendredi par le collège communal aclot, qui exprime par la même occasion sa tristesse face à cette disparition.

C’est que Roger Thévenin était bien connu des Baulersois, après que l’asbl Du Côté des Champs ait retrouvé sa trace, il y a quelques années, lors d’une recherche historique sur la bataille de Baulers. Âgé de 104 et domicilié dans la région d’Amiens, le centenaire revenait chaque année en terre aclote pour "remplir son devoir sacré", d’après ses mots.

Sur la place de Baulers, conjuguant étonnamment gravité et humour, il rappelait la mémoire de ses camarades décédés pour la patrie et appelait les plus jeunes à conserver la mémoire des faits pour éviter que de tels drames se reproduisent.

Il avait lui-même confectionné un relais symbolique en bois, que se passent les écoliers de Baulers lorsqu’ils s’apprêtent à quitter l’école du village.