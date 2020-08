Durant le week-end, un témoignage sur le réseau social Facebook a fait état d'un individu qui aurait harcelé et agressé plusieurs jeunes filles à Nivelles. Les faits reprochés à l'intéressé originaire de la région bruxelloise seraient récurrents et certains auraient été perpétrés la semaine dernière. Sont notamment évoquées des dénonciations de harcèlement, d'agressions verbales ou encore physiques, dont des gifles. "L'homme a été identifié et appréhendé, mais nous n'avons rien à lui reprocher formellement à ce stade. Nous attendons que les plaignants se manifestent et l'enquête est en cours" , précise le commissaire divisionnaire nivellois Pascal Neyman.