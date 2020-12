Lors du dernier conseil communal, Bernard de Ro (CDH) a questionné le collège à propos du rapatriement du marché au fleurs sur la Grand-Place, le samedi matin, alors que celui-ci se tient depuis plusieurs années sur la place Émile de Lalieux. Le conseiller humaniste a convenu qu’il s’agissait d’une demande des maraichers mais il voulait savoir si les commerçants avaient été consultés.

C’est que ce marché aux fleurs favorise la circulation des clients de la Grand-Place vers la place de Lalieux le samedi, et peut donc être importante pour les commerces du center-ville. Le schéma de structure commercial préconisait d’ailleurs cette circulation.

Dans sa réponse, l’échevin du commerce, Benoit Giroul, a confirmé le retour du marché aux fleurs sur la Grand-Place à partir du 3 avril. Pour le retour du printemps, donc, et une majorité des maraichers souhaitaient revenir au coeur du marché hebdomadaire.

Mais la place de Lalieux n’est pas abandonnée: le projet du collège est d’y installer un marché des producteurs locaux. Un appel pour les producteurs intéressés a été passé via le journal communal Gens de Nivelles, et il sera amplifié par d’autres canaux dès le mois de janvier. L’idée est d’être prêt également avec ce projet au début du mois d’avril, et il faut donc trouver des commerçants qui peuvent être opérationnel rapidement.

Quant aux commerçants, l’organisation du marché n’est pas vraiment de leur ressort mais l’échevin Giroul a précisé que sa porte était toujours ouverte pour discuter du projet de nouveau marché et apporter des idées.

Durant le même conseil, Gaetan Thibaut (PluS) a suggéré qu’à l’arrière de la collégiale, les échoppes du marché soient reculée pour laisser un espace plus large. Pour Benoit Giroul, élargir l’espace nuirait au respect du sens giratoire, il vaut donc mieux l’éviter.

Alors qu’il se tient depuis quelques années sur la place de Lalieux, le marché aux fleurs reviendra sur la Grand-Place au printemps.