À la fin du mois de février, un dossier a été mis à l’enquête publique pour reconvertir le site de l’ancienne gendarmerie, située le long du faubourg de Charleroi. Le promoteur Thomas & Piron, qui a racheté le site en 2019 à la Régie des bâtiments, envisage de raser la gendarmerie et les logements de fonction pour construire sur place une maison et quatre immeubles, pour proposer 82 nouveaux logements.

Le dossier suit son cours. Il y a eu des réunions de concertation et au dernier conseil communal, les élus se sont prononcés favorablement - sauf les deux mandataires CDH qui ont voté non - sur les nouvelles voiries et sur les modifications à apporter au faubourg de Charleroi.

(...)