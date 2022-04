Ce mercredi 13 avril, de 14 h à 18 h, les jeunes nivellois pourront découvrir diverses disciplines sportives au quartier Sainte-Barbe.

L’an dernier, malgré la crise sanitaire, le service communal «prévention et cohésion» s’était associé à l’AMO Tempo et à la maison des jeunes MJ Squad pour proposer quatre dates et un programme d’animations dans le quartier Sainte-Barbe, à proximité du jardin partagé. L’activité a plu et les partenaires remettent le couvert cette année

Un groupe de travail a planché sur le projet et un premier rendez-vous est fixé ce mercredi 13 avril, de 14 h à 18 h. Le conseil communal des enfants participera aussi, afin de rencontrer sur place les jeunes Aclots. Le programme de l’année est déjà fixé: il y aura d’autres animations le 6 et le 29 juillet, le 24 août ainsi que le 28 octobre à l’occasion d’Halloween.

(...)