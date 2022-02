Les navetteurs le savent, il y a quelques semaines, la SNCB qui devait affronter un taux d’absentéisme important au sein de son personnel à cause des maladies et des quarantaines a pris la décision de suspendre la circulation de certains trains, en préservant toutefois ceux qui étaient les plus fréquentés par les navetteurs et les étudiants. La situation s’est aujourd’hui nettement améliorée et la société peut remettre 70 trains en fonction : à partir du lundi 21 février, on atteindra 96 % de l’offre habituelle.

Certains trains P - ceux qui sont prévus en renfort à l’heure de pointe - du matin vers Bruxelles seront donc remis en service, tout comme les trains S53 entre Gand-Saint-Pierre et Lokeren.

(...)