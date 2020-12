Ce jeudi soir, Christophe Polleunis ne sera pas chez lui pour célébrer Noël. Mais à son poste provisoire établi sur le parking de la clinique Saint-Pierre à Ottignies. Car si les activités de ce traiteur bien connu à Nivelles (la Ferme des Oliviers) sont à l’arrêt depuis presque un an, cet Aclot a décidé de se retrousser les manches pour la bonne cause.

Avec le projet « Tous Hospitaliers », ce traiteur a imaginé livrer, le soir du Réveillon, un menu 3 services – assorti d’un petit déjeuner – au sein de 4 hôpitaux. Dont la polyclinique Jolimont à Braine-l’Alleud ainsi que la clinique Saint-Pierre à Ottignies.

« L’idée m’est venue, après mon opération de la cheville qui s’est déroulée le 14 octobre dernier à Ottignies. J’ai pu voir l’envers du décor de l’hôpital, les efforts du personnel et leurs difficultés face à la deuxième vague. On a alors très vite imaginé organiser un repas pour soutenir le personnel hospitalier qui serait de garde à Noël. »

Et en à peine 2 mois, Christophe Polleunis a réussi à rassembler plus de 130 personnes autour de lui. Des traiteurs, des fournisseurs, des producteurs locaux, de la région, des donateurs anonymes, etc. L’une des raisons de ce succès populaire réside en une communauté : les membres des « Papa Futur Papa » (PFP, des citoyens solidaires au grand cœur, NDLR), hyperactifs et qui ont activé leur réseau ou prêté main-forte à l’opération. « On a voulu participer pour donner du sens à ces fêtes un peu spéciales », expliquent notamment Thibaut Harkay et Nicolas Rappe, deux des membres des PFP.

© G.VBG

Des efforts venus de tous horizons orientés vers un même but qui permettent finalement qu’en plus du menu 3 services, le personnel hospitalier de garde puisse bénéficier de superbes attentions. « On a reçu du champagne, des bières, des porte-clés, des chips, des bds, des livres, un peu de tout finalement, continue Christophe Polleunis. Ce qui est assez fou finalement car l’action a été lancée il y a à peine deux mois. Au niveau du menu, il y aura du filet de saumon, de la biche et des pasteis de nata ainsi que des macarons en dessert ! ».

Le tout délivré au personnel devant les hôpitaux en question, avec une petite mise en scène à la clef : sapin de Noël, quelques décorations, un tapis rouge, etc. De quoi parer de ses plus beaux atours une action à la finalité solidaire et caritative.

© G.VBG

Rien qu’à Ottignies, ce seront 150 box-repas et goodies qui seront livrés ce jeudi soir par ce collectif qui s’est trouvé un nom, celui des « Autres Blouses Blanches ».

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le projet « Tous Hospitaliers » est prévu pour durer. Car Christophe Polleunis l’annonce déjà : Covid ou pas Covid, reprise du travail on non, l’année prochaine, il relancera cette magnifique opération !

Signalons aussi - et c'est tout sauf négligeable - que le collectif des Autres Blouses Blanches s'est également plié en quatre pour fournir des milliers de repas aux personnes sans abris, ou en difficultés financières. Un effort mené de concert avec l'action pour le personnel hospitalier qu'il ne faudrait pas négliger !