NLMK Clabecq a annoncé mardi un investissement de 30 millions d'euros destiné à moderniser son laminoir. L'objectif déclaré est de produire des aciers répondant à des exigences de qualité de pointe, et qui seront encore plus respectueux de l'environnement.

Cette modernisation fait partie de la deuxième phase d'un plan industriel annoncé en janvier 2019, et qui avait pour but d'améliorer l'efficacité du site sidérurgique de Clabecq, mais aussi de renforcer sa position stratégique et commerciale dans la production des aciers à haute limite élastique et résistants à l'abrasion. Elle sera mise en oeuvre en 2021. Cet investissement de 30 millions d'euros renforcera la position de leader de NLMK Clabecq dans la production de tôles larges et fines, et permettra d'établir de nouveaux standards en termes de qualité de surface et de tolérance d'épaisseur pour toute la gamme des produits. La modernisation du laminoir permettra aussi de réduire la consommation de gaz et les émissions de CO2.

La direction de NLMK Clabecq indique que les changements initiés en 2019, à la suite desquels le site s'est concentré sur la production de produits fins et haute valeur ajoutée, ont entrainé une évolution positive des performances en dépit de la crise du Covid-19. Suite à l'implémentation réussie de cette première phase du plan industriel, les actionnaires ont donc pris la décision de lancer les investissements prévus dans le plan pour soutenir cette évolution stratégique.

"Notre objectif au travers de ces investissements, c'est de renforcer le positionnement de Clabecq sur les produits à haute valeur ajoutée et les produits fins pour lesquels l'usine dispose d'un avantage compétitif, déclare Ben de Vos, le CEO de NLMK International. Ces investissements phares, en pleine crise, reflètent la confiance et l'engagement de nos actionnaires qui ont une vision long terme et visent toujours le développement de nouveaux produits. Nous avons encore beaucoup à faire en interne, et le marché actuel n'aide pas, mais nous avons confiance en notre équipe qui va continuer la transformation de cette usine."