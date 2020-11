Non, aucun avion ne s'est crashé à Villers-la-Ville: il s'agissait d'un feu de jardin! Brabant wallon Jérôme Brys L'incendie était impressionnant, certes, mais moins que ce que certains l'avaient annoncé. © DR

Petit mouvement de panique ce samedi soir à proximité de la chaussée de Namur à Villers-la-Ville.



En cause: un accident d'avion... Enfin c'est ce que certains avaient annoncé alors que finalement, il ne s'agissait que d'un... feu de jardin. "C'est vrai que de loin, cela pouvait paraître impressionnant et qu'on pouvait apercevoir les phares d'un véhicule de l'entrepreneur, explique Emmanuel Burton, le bourgmestre de Villers-la-Ville. Certains ont peut-être cru qu'il s'agissait d'un avion mais on en est loin."



Rapidement sur place, les hommes du feu se sont occupés de l'incendie qui n'a pas fait de blessé. "J'habite tout près et le temps que j'arrive, tout était terminé", conclut Emmanuel Burton.



Plus de peur que de mal donc et non, aucun avion ne s'est écrasé à Villers-la-Ville ce samedi soir.