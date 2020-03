Le bourgmestre Pierre Huart tente de sensibiliser… et doit parfois un peu hausser le ton.

Samedi, le bourgmestre Pierre Huart a posté sur le réseau social Facebook une annonce qu’il aurait préféré ne jamais communiquer. "La Ville de Nivelles a la profonde tristesse de vous annoncer le premier décès lié au Covid-19. Le collège communal, le conseil communal et l’administration communale s’associent à la douleur des familles et des proches."

Dimanche matin, le maïeur aclot précisait qu’il n’était pas question, par respect pour la personne décédée et sa famille, qui l’a averti des circonstances, de communiquer publiquement son identité et son âge. La démarche était surtout de continuer à sensibiliser la population, en montrant toute l’importance de respecter les mesures de confinement et de distanciation sociale. "On voit le nombre de décès qui augmente chaque jour, je voulais montrer que ce ne sont pas que des chiffres qu’on regarde de l’extérieur", confirmait Pierre Huart dimanche matin. En dressant le bilan d’un week-end assez calme, où les règles ont été assez bien respectées. Si ce n’est dans une station-service, où un groupe a surtout fait le plein d’alcool et consommait sur place quand la police est intervenue.