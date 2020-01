La police organisait ce jeudi une conférence pour évoquer un sujet tabou mais… grave.

Le harcèlement est une réalité qu’il ne faut pas minimiser. À Court-Saint-Étienne, une initiative des autorités communales avec la zone de police a convié ce jeudi soir les parents qui le souhaitaient à assister à une conférence où les conseils ont été nombreux.

Thierry Hardy et Guy Grégoire ont passé en revue différents points concernant le harcèlement, mais aussi le cyberharcèlement et l’utilisation d’Internet chez les jeunes. Le harcèlement, justement : Ce sont 35 % des jeunes qui sont confrontés à du harcèlement, 16 en tant que victime, 14 % en tant qu’auteur, 5 % victime/auteur et… 22 qui n’en parlent jamais ! La lecture d’un article de presse relatant le témoignage d’un jeune de 17 ans écrivant une lettre à ses parents afin d’exprimer ce qu’il vivait a été un moment poignant pour l’assistance…

La zone de police Orne-Thyle se réjouit que l’école des Hayeffes ait pu mettre en place une cellule harcèlement afin que les jeunes puissent parler à des personnes formées sur le sujet. Le but est de déployer cette initiative dans d’autres écoles. Un mot d’ordre pour le harcèlement : "Les directions d’école et les enseignants doivent réagir quand un jeune remonte une problématique et surtout ne pas banaliser la chose !"

Les risques pour la victime ? L’isolement, le mal-être et le désespoir, le sentiment d’être rabaissée, la tristesse, la dépression, le décrochage scolaire et social et… le suicide !